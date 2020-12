Sei giorni di smog alto, ma sono vietati solo i falò...

ALESSANDRIA - Il 27 novembre le centraline che rilevano la concentrazione di polveri sottili nell'aria mandrogna hanno registrato, di media, 90 microgrammi per metro cubo. Quasi il doppio di quello consentito. Per sei giorni consecutivi ad Alessandria l'aria è stata inquinata ad alti livelli e secondo le regole regionali sarebbe dovuto scattare il blocco del traffico in centro per le auto più inquinanti.



Nonostante si sia passati da zona rossa ad arancione, permane la sospensione delle misure emergenziali di restrizione della circolazione: non sono previste limitazioni alla circolazione dei veicoli in città.

Ma non si possono accendere falò e barbecue e spandere liquami...