Luminarie natalizie, sì o no? Chi ha ragione secondo te

A Novi Ligure il Comune spenderà quasi 40 mila euro per luminarie e arredo urbano a tema natalizio. Del caso si è anche parlato in consiglio comunale.

C'è chi sostiene che la spesa è giusta, perché le vie più allegre richiameranno più persone e aiuteranno a rivitalizzare il tessuto commerciale.

Al contrario, c'è chi pensa che quest'anno si dovevano abolire del tutto, per investire i soldi in interventi più utili, come il sostegno alle famiglie in difficoltà.

E infine c'è chi avrebbe voluto luminarie e decorazioni meno costose, con una spesa in linea con quella degli anni scorsi.

E tu, da che parte stai?