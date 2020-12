Cisterna esce di strada a Ponti, intervengono i Vigili del Fuoco

PONTI - Alle ore 7 di ieri i Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono intervenuti nel comune di Ponti per fornire supporto tecnico alla rimozione di una cisterna di Gnl (Gas Naturale Liquefatto) vuota ma non bonificata uscita dalla carreggiata a seguito di un incidente stradale. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per circa due ore. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del soccorso stradale.