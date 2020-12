Il maltempo non ferma il mercato

TORTONA - Ci voleva il maltempo per rovinare la prima edizione del mercato di piazza Milano senza limitazioni ristrette ai banchi che vendono alimentari: una pioggerellina fine che a metà mattinata ha girato anche in neve prima di lasciare spazio a un timido sole nel primo pomeriggio quando però la maggior parte degli ambulanti aveva già lasciato la posizione.

Non è stato un successo ma non è colpa di nessuno: le previsioni del tempo non erano favorevoli e probabilmente molte persone hanno preferito stare in casa piuttosto che sfidare le intemperie. L'importante è che da ora in poi il mercato del mercoledì - quello del sabato resta ancora bloccato dalle regole del Dpcm e riservato alle bancarelle di generi alimentari - sia tornato libero per tutti: un passo avanti verso una normalità difficile da immaginare in una Tortona che era stata fra le città più colpite dalla prima ondata del coronavirus ma che sta reggendo bene nelle statistiche di quest'autunno.