Tanti funerali al Suffragio, l'immagine che fa riflettere

ALESSANDRIA - "Non ho mai visto una cosa del genere. Mai più di due manifesti affissi". Un lettore è rimasto particolarmente colpito dalla facciata della parrocchia della Madonna del Suffragio: sei manifesti funebri affissi contemporaneamente, segnale dei tanti lutti che ha colpito la comunità del quartiere Pista.

L'immagine è accostabile a quella già mostrata e postata dall'ex assessore comunale Mauro Cattaneo, in cui la cancellata dell'Asl in via Mazzini è letteralmente tappezzata di comunicazioni funebri, dal momento che la bacheca apposita non è sufficiente a contenerle tutte.

"Se avete dubbi - rivolto a chi nega o dubita che la pandemia non sia un problema serio - passate dalla cancellata che dà su via Mazzini. E provate a ricordarvi quando i manifesti erano quattro o cinque. Sei al massimo", scriveva Cattaneo.