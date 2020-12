Foto d'artista per la chiesa di Gardella

Campagna fotografica sulla chiesa di Ignazio Gardella nel Presidio Borsalino promossa dalla Delegazione Fai di Alessandria, guidata da Ileana Spriano, in appoggio alla candidatura della storica struttura a Luogo del Cuore. Le belle e suggestive immagini sono state realizzate da Alessandro Magagna.

Per dare il voto in favore della chiesa si può andare da sabato 5 dicembre a domenica 13 dicembre dalle 15,30 alle 18,30 presso i volontari Fai vicino alla Pasticceria Bonadeo in Galleria Guerci. I firmatari avranno la possibilità di essere premiati, al momento, dai volontari con bellissimi cesti della Pasticceria Bonadeo.