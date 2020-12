Domani ancora neve sull'Acquese

ACQUI TERME - Dopo i primi fiocchi caduti su tutto l'Acquese (e in buona parte della provincia) nella giornata di ieri, mercoledì 2, anche per la giornata di domani la neve cadrà su tutto il Basso Piemonte. Anzi, sopra i 400 metri sono previste precipitazioni a carattere nevoso già dalla serata di oggi, mentre dalla tarda mattinata di venerdì anche le pianure saranno imbiancate con precipitazioni che potrebbero diventare abbondanti nel pomeriggio. L'Arpa ha dichiarato allerta gialla su tutto il territorio provinciale. Si raccomanda, quindi, la massima prudenza sulle strade cercando per quanto possibile di limitare gli spostamenti.