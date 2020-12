Domani la lectio magistralis di Luigi Prestinenza Puglisi

CASALE - Domani, 4 dicembre, alle ore 10 è in programma un evento dall’alto profilo culturale organizzato dall’istituto Leardi: sarà infatti collegato in videoconferenza l’illustre architetto Luigi Prestinenza Puglisi, saggista, storico dell’architettura e docente universitario presso la facoltà di architettura dell’università “La Sapienza” di Roma. Il critico, che di recente ha dato alle stampe il suo ultimo saggio (Storia dell’architettura 1905-2018, Luca Sossella Editore, Bologna 2019), dialogherà con l’architetto Alberto Olmo e offrirà agli studenti una lectio magistralis dal titolo “Saper vedere la Storia dell’architettura”.

Nella sua lectio magistralis il professor Puglisi procederà in un percorso a partire dai suoi studi critici, che hanno anticipato il dibattito architettonico italiano su temi e figure di rilievo della contemporaneità, nonché dal suo ultimo saggio. Come precisa Alberto Olmo: «Si tratta di un volume scritto con la vivacità e la piacevolezza di chi sa intrattenere non solo lettori specialistici ed esclusivi, ma ogni tipo di pubblico, senza esclusioni, in cui appare chiaro il messaggio che gli edifici hanno un loro linguaggio, ci parlano, testimoniano idee, tempo, sogni e aspirazioni».

«L’intervento di una personalità così rilevante nel panorama internazionale della storia dell’architettura sarà un’opportunità formativa unica per gli studenti» ha commentato il dirigente scolastico Nicoletta Berrone.

Si tratta di un appuntamento in cui tutti gli studenti potranno sviluppare competenze fondamentali e, fra tutti, gli alunni del corso “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, avranno modo di confrontarsi con uno tra i massimi esperti del mondo dell’architettura: un’occasione per ampliare il loro sguardo su questioni legate alle sfide del domani