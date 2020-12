Per le attività economiche e sportive di Casale 300mila euro a fondo perduto

CASALE - Da oggi, giovedì 3 dicembre, sarà possibile per i titolari di attività economiche e sportive locali che hanno subìto perdite a causa delle chiusure obbligatorie presentare una domanda al Comune di Casale per usufruire di un fondo perduto messo a disposizione dalla città.

In totale sono previsti 300 000 euro di contributi: 260 000 andranno alle attività economiche, 40 000 a quelle sportive. La richiesta potrà essere fatta tramite un apposito bando.

Per quanto riguarda le imprese ogni titolare potrà ottenere fino a 1000 euro, mentre per le attività sportive fino a 500 euro.

Per poter beneficiare di questo servizio è necessario che la propria attività abbia sede legale e/o operativa sul territorio di Casale. A questo link è possibile leggere il bando completo - che resterà aperto fino alle 24 di domenica 13 dicembre per le imprese, mentre per le attività sportive fino alle 12 di lunedì 14 dicembre - con la la lista dei requisiti necessari.

«Non lasceremo nessuno indietro - spiega il sindaco Federico Riboldi - Il lavoro svolto fin qui è stato molto ed è quindi doveroso ringraziare di cuore tutti coloro che si stanno adoperando senza sosta per superare tutti gli ostacoli che si presentano quotidianamente. In particolare grazie alla mia squadra di Giunta, con una menzione a chi ha lavorato per questi due bandi: il vicesindaco Emanuele Capra e gli assessori Giovanni Battista Filiberti e Luca Novelli».