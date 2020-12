Sette alberi per sette bimbi: l'iniziativa del Comune

SEZZADIO - Sono sette i nuovi piccoli sezzadiesi venuti al mondo nel 2020 e martedì l'amministrazione comunale ha deciso di dedicare loro la piantumazione di altrettanti alberi lungo via Garibaldi, nell'area verde che costeggia il torrente Stanavazzo. Per il Comune un modo «per dare il benvenuto ai nuovi nati e un augurio alle loro famiglie». Un gesto simbolico che vuole essere anche di buon auspicio in vista del 2021 dopo un anno purtroppo assai poco foriero di momenti di serenità.