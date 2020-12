Addio al vecchio ponte in ferro

MELAZZO - È stato portato via ieri, giovedì 3, il vecchio ponte di Melazzo lungo la Sp225. Dopo anni di onorato servizio l'attraversamento sull'Erro ha abbandonato la posizione cambiando lo skyline del paese. Le opere di smantellamento (immortalate nella foto di Claudio Molinari) sono state seguite con attenzione dai residenti che hanno postato sui social foto dei momenti salienti del sollevamento e della rimozione ad opera di un mezzo gru. L'intervento spettacolare arriva in un momento di incomprensioni tra il Comune di Melazzo del sindaco Pier Luigi Pagliano e la Provincia rappresentata dal responsabile della viabilità, Paolo Platania.

Invero il termine ultimo dei lavori affidati alla ditta Martino era stato fissato per novembre 2020. Poi alluvione e pandemia hanno spostato la data più in là, a gennaio 2021. Non vedendo operai a lavoro, il primo melazzese ha sollevato qualche dubbio sull'iter realizzativo dell'opera. Il tecnico della Provincia ha però assicurato che si è trattato di lavori in officina che rimosso il vecchio manufatto tra qualche giorno daranno soddisfazione agli occhi in trepidante attesa dei melazzesi.