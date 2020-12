I marinai tortonesi festeggiano Santa Barbara

Questa mattina, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrono fra gli altri dei marinai, il sindaco Federico Chiodi ha partecipato alla cerimonia dell'alzabandiera organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo "Lorenzo Bezzi" di Tortona, presso il monumento in ricordo dei Caduti in piazza Roma.

La manifestazione, a cui ha preso parte una rappresentanza dell'ANMI, si è svolta nel rispetto delle normative per limitare l'assembramento di persone.