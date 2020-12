Neve anche a Tortona

TORTONA - Quando nelle notti scorse arrivavano notizie di nevicate nel novese e a Voghera, diciamolo, ci si sentiva un po' esclusi: questa mattina, però, la neve si è presentata a Tortona con gli interessi. Città imbiancata in poco tempo, fiocchi grandi e morbidi per la gioia dei bambini che almeno in questo anno da dimenticare per molte ragioni avranno il ricordo di una bella nevicata.

Le previsioni, purtroppo, non sono positive: già dal primo pomeriggio e per i prossimi giorni le precipitazioni dovrebbero bruscamente virare in pioggia perché le temperature non sarebbero abbastanza rigide. Nulla vieta però ai tortonesi di sperare in qualche fiocco in più, almeno finché non diventa un problema per la circolazione.