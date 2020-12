Si ferma a prestare soccorso a un'auto fuoristrada ma è travolto da un altro veicolo

ALTAVILLA MONFERRATO - Nel primo pomeriggio di oggi (alle 12.30/13 circa) un automobilista di passaggio ha notato sulla Sp52 all'altezza di Altavilla Monferrato un'auto uscita di strada. Accostatosi per prestare soccorso e verificato che non vi erano particolari necessità si stava apprestando a ripartire quando un terzo automobilista, che stava arrivando sul posto, ha perso il controllo del mezzo (verosimilmente a causa del fondo stradale reso scivoloso dalle precipitazioni) e andando a sbattere contro l'auto dove il "soccorritore" stava risalendo, sbattendo l'uomo sul parabrezza del mezzo, quindi a terra e causandogli importanti ferite.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i Carabinieri di Ottiglio del comandante Destefanis e i sanitari. L'uomo è stato trasportato rapidamente all'ospedale di Alessandria per le cure del caso. La viabilità è stata ripristinata completamente alle 16.10. I conducenti dei mezzi sono stati sottoposti ai test per verificare eventuale assunzione di droga o alcool. Gli esiti non sono ancora pervenuti.