"Il discorso del capitano". Al Moccagatta

ALESSANDRIA - Daniele 'Leone' Manfrinati lo aveva anticipato a 'Il Piccolo', in una lunga intervista due settimane fa. "Il 4 dicembre uscirà il mo nuovo brano, 'Il discorso del capitano'. Il video è stato girato interamente all'interno del Moccagatta: ringrazio l'Alessandria Calcio, il presidente Luca Di Masi e Federico Vaio per avermi permesso di cantare dentro il luogo più bello ed emozionante, soprattutto per un tifoso dei Grigi come me".

'Leone', 30 anni, di Valle San Bartolomeo - "chi nasce in quel paese ha il calcio nelle vene" - giocatore (nella Junior Asca), ma, soprattutto, cantante. Anzi, cantautore, perché nei pezzi scrive testo e musica. La scelta del nome d'arte, Leone, perché "mi sento una persona che guida il gruppo, a disposizione di tutti. Lo faccio a modo mio, scrivendo canzoni che possono dare spunti e stimoli per riflettere ed essere più forti".

"Il discorso dl capitano" racconta, come spiega Leone, "il momento prima del calcio d'inizio, lo scambio di sguardi, anche nel silenzio, la comunicazione che va anche oltre le parole. Il campo è la metafora della vita, i compagni di squadra sono le persone con cui condividiamo la quotidianità. Ho voluto cantare cosa si prova l'istante prima di una decisione importante. Come un rigore, quando si deve scegliere, in una frazione di secondo, se calciare a destra, a sinistra o centrale". A questo brano, e ai prossimi a cui Leone sta lavorando, ha collaborato il produttore novese Erik Bosio.