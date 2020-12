Ancora disagi per il traffico

CASTELNUOVO SCRIVIA - Nelle foto di Luigi Bloise la situazione del traffico alle 7:15 da Pontecurone per entrare a Castelnuovo Scrivia con il casello dell’A7 ancora chiuso, quando i camion che dovevano uscire dall'autostrada al casello di Castelnuovo erano deviati in direzione Genova. Molti autisti fermi da ieri sera hanno dormito sulla strada: le due vie di comunicazione in uscita da Castelnuovo Scrivia, via De Gasperi in direzione Tortona e via Einaudi in direzione Pontecurone erano infatti tutta una fila ininterrotta di automezzi pesanti. Circa un'ora dopo i caselli di Castelnuovo Scrivia e Tortona sono stati riaperti.