Il Rotary a sostegno della Dad

TORTONA - Nel corso della mattina di mercoledì 2 dicembre una delegazione del Club Rotary locale ha consegnato presso la sede dell’Istituto "Comprensivo A" di Tortona e alla presenza della Dirigenza scolastica, otto tablet completi di accessori per sostenere ed incrementare il servizio di didattica a distanza.

In questo particolare momento questa modalità di studio diventa fondamentale per continuare a garantire la continuità del percorso di formazione e studio dei nostri giovani studenti. Un ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato al progetto e al nostro Distretto Rotary 2032 che ci ha aiutato a realizzare questo importante progetto per il nostro territorio".