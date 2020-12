Luogo del Cuore, petizione per "Gardella"

ALESSANDRIA - Da oggi sino al 13 dicembre il Gruppo FAI di Alessandria sarà tutti i giorni in Galleri Guerci per raccogliere firme per l'Ospedale e la Chiesa Gardella come Luogo del Cuore. Come era successo alla Cittadella, arrivare al primo posto significa non solo far conoscere un luogo alessandrino a livello nazionale, ma anche ricevere contributi per la ristrutturazione "In più , se sarete fortunati potrete portarla casa un bel cesto di Natale o un libro".

Per ora l'ospedale Gardella ha ricevuto ltre 10 mila voti ed è al 17mo posto. In provincia di Alessandria sono stati segnalati come Luogo del Cuore anche il Santuario di Ns. Signora della Bruceta di Cremolino, i Casoni dei Risciotti di Carrega Ligure, il Santuario Immacolata Concezione di Ovada.