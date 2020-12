Neve anche oggi sull'Acquese, da domani tregua

ACQUI TERME - Dopo la giornata di ieri, che in collina ha portato accumuli anche di 20-30 cm creando disagi sia per gli spostamenti che per la mancanza di corrente elettrica, la neve cadrà sull'Acquese anche oggi, a partire dalle prime ore del pomeriggio anche a bassa quota. In serata, le precipitazioni persisteranno solo oltre i 600-700 metri, ma dalla nottata di domenica dovrebbero cessare un po' ovunque. La Protezione civile raccomanda di rimanere a casa quanto più possibile e di prestare attenzione alla guida nei casi di estrema necessità.