Soccorritori bloccati nella neve non si arrendono

TORTONA - Le polemiche sulla situazione del traffico nel tortonese durante e dopo la nevicata di ieri, venerdì 4, continuano a infiammare i social: se da un lato bisogna riconoscere che il lavoro degli spazzaneve è stato tempestivo ed efficace, dall'altro le segnalazioni di qualche via o qualche zona 'dimenticata' o servita con eccessivo ritardo spuntano qua e là.

Fra i molti rimasti bloccati dalla neve e dal ghiaccio che impedivano di percorrere una strada ci sono stati anche dei volontari della Croce Rossa che dovevano raggiungere il convento, come denunciato dal consigliere comunale Federico Mattirolo in un post: "Questa mattina, lungo la strada che porta al convento, i soccorritori hanno dovuto parcheggiare l’ambulanza alla bell’è meglio e proseguire a piedi con zaini e barelle in spalla. Un grazie a chi lavora in queste condizioni, con grande dedizione e caparbietà. Per loro, possiamo rinunciare a cenoni, trenini e tombole. Almeno per quest’anno".