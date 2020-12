Un presepe fatto dai bambini

TORTONA - La pandemia di coronavirus ha reso impossibile ripetere l'esperienza dello scorso anno quando a Tortona venne organizzato il presepe vivente con tanto di processione per le vie della città a cui parteciparono anche il sindaco Federico Chiodi, il vicesindaco Fabio Morreale e il presidente del consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

Per non perdere il grande senso di comunità dell'iniziativa e per coinvolgere comunque i bambini e i ragazzi delle parrocchie tortonesi è stata pensata un'iniziativa alternativa: i bambini e chiunque voglia partecipare può creare disegni raffiguranti i personaggi del presepio oppure dei lavoretti (esclusa la natività). L'invito dei parroci tortonesi è cercare di realizzarne il più possibile e portarli nelle proprie parrocchie entro il 19 dicembre: tutti i dettagli nel video qui sotto.