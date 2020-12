Ponzone, luce incostante e taglio dei rami

PONZONE - L'Acquese piano piano torna alla normalità. Ponzone da l'altro ieri ha avuto seri problemi con l'energia elettrica. «La nevicata è stata abbondante - riferisce il sindaco Fabrizio Ivaldi - A Ponzone sono caduti 40 cm di neve, sul Bric Berton 70. 108 case sono rimaste senza luce, ma ci siamo attivati subito con i tecnici dell'Enel per risolvere la situazione e nel giro di sei ore, tutte le linee erano funzionanti». In molte frazioni oggi lamentano che la corrente elettrica va e viene (a Caldasio, Cimaferle, Fondoferle, Valletto di Piancastagna e Abasse) ma il primo ponzonese assicura che è normale. «I tecnici sono ancora a lavoro e poi la neve pesante può far calare la tensione».

Il sindaco ci parla mentre è su un trattore. Lui e i cantonieri sono tutti impegnati a rendere percorribili le strade tagliando i rami che a causa del peso della neve invadono la carreggiata. «Faccio appello ai proprietari dei fondi adiacenti le strade di aiutarci a sistemare le piante che ostacolano la circolazione».