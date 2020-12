Ambulanti e 'spuntisti': il Comune stanzia 72mila euro per i bonus della Cosap

ALESSANDRIA - La Giunta Cuttica di Revigliasco ha approvato un provvedimento nell’ambito della manovra "Al-Via" per interventi sulle entrate tributarie ed extratributarie per il rilancio economico della città: l'atto che verrà sottoposto al vaglio del consiglio comunale prevede di allineare la Cosap (Canone di occupazione suolo pubblico) prevista per i ristoranti e gli esercizi pubblici anche agli ambulanti dei mercati, compresi gli ‘spuntisti’ (ovvero coloro che non beneficiano di posto fisso).

La manovra approvata a maggio prevedeva infatti che per i mesi di marzo e aprile venisse effettuato un esonero dal pagamento della Cosap per i titolari di licenze di commercio ambulante e per i concessionari di dehors: la legge di conversione del 'Decreto Agosto' ha poi stabilito tale esonero per ristoranti e dehors fino al 31 dicembre 2020, mantenendo invece per gli ambulanti la deroga solo fino al 15 ottobre. Con questo provvedimento, invece, la Giunta punta ad allineare le misure per entrambe le categorie fino al 31 dicembre 2020.

“La griglia di provvedimenti che abbiamo adottato con la manovra 'Al-Via' vuole essere un aiuto tangibile a quanti hanno sofferto per via dell'emergenza sanitaria - spiega l’assessore alle Finanze, Cinzia Lumiera - Il ‘Decreto Agosto’ ha riassorbito quanto di nostra iniziativa avevamo già messo in campo per aiutare le attività commerciali ma abbiamo voluto andare oltre, estendendo le misure a una categoria non ricompresa nell'attuale normativa e che, analogamente, meritava di essere agevolata. Per questa ragione, ci siamo impegnati con risorse proprie del Comune di Alessandria per un totale di 72mila euro: 32mila euro per gli spuntisti per il periodo 1 marzo-31 dicembre e 40mila euro per gli ambulanti per il periodo compreso fra il 16 ottobre e il 31 dicembre".

"Il 'Decreto Agosto' non ha fatto chiarezza sulle tipologie che potevano essere esentate dal pagamento del plateatico, non specificando con chiarezza quale categorie di ambulanti ne potessero beneficiare - aggiunge l’assessore al Commercio, Mattia Roggero - Con il piano 'Al-Via' era stata prevista l’esenzione dall'1 marzo all'1 maggio per gli ambulanti titolari di licenza fissa, ma le risorse stanziate non sono state utilizzate perché la nostra manovra è stata riassorbita dal medesimo decreto per il periodo dall'1 marzo al 15 ottobre. Le richieste degli ambulanti ci hanno portato ad adottare questa delibera che, di fatto, amplia i margini della nostra precedente manovra, esentando pure gli spuntisti dal pagamento del plateatico e posticipando il periodo di esenzione dal 15 ottobre al 31 dicembre, allineandole a quelle previste per le altre categorie”.

"Si tratta di una ulteriore agevolazione che abbiamo messo in campo per sostenere l’economia locale e nella fattispecie il commercio ambulante, andando a portare avanti una delle richieste che loro stessi, tramite le associazioni di categoria, hanno fatto al Governo - concludono gli assessori - Ci auguriamo che il Governo vada nella nostra stessa direzione a sostegno di una categoria che, per effetto dei vari Decreti che si sono susseguiti, è stata particolarmente colpita”.