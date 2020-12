Nuovo sit-in dei Cobas per i lavoratori sanitari

ALESSANDRIA - Nuova protesta del sindacato Cobas e delle lavoratrici delle pulizie presso l’Ospedale di Alessandria. Martedì 9 dicembre alle 21 lavoratori e sindacati daranno vita ad un sit-in davanti all’ingresso dell’Ospedale di Alessandria, in Via Venezia.

"Ad oggi la Team Service – ditta appaltatrice delle pulizie in Ospedale – non ha ritenuto opportuno sottoporre i dipendenti a tamponi periodici o test sierologici", lamenta il sindacato. "Inoltre le lavoratrici denunciano una fornitura spesso inadeguata di DPI e spogliatoi non in sicurezza dal punto di vista del rischio di contagio". Insomma, non è cambiato nulla da un mese a questa parte.

"Se la Team Service continua a negarsi, allora che sia la Direzione Ospedaliera a prendersi carico della tutela della salute dei dipendenti della Team Service, dei loro affetti e dei pazienti dell’ospedale. Pretendiamo tutela sanitaria anche per le operatrici delle pulizie".