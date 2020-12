Pd e Lista Rossa: "Non bisogna ingannare i cittadini"

ALESSANDRIA - Pd e Lista Rossa all'attacco della giunta Cuttica di Revigliasco dopo l'annunciato 'bonus Cosap' per ambulanti e spuntisti.

"Bisogna avere l'onestà di dire le cose come stanno - spiega Marica Barrera (Lista Rossa) - E, soprattutto, non bisogna ingannare i cittadini. Quello che l'amministrazione sbandiera come programma 'Al.Via' e fondi propri, ovvero i 72mila euro utilizzati per quest'ultima rimodulazione della Cosap, non è nient'altro che il supporto economico fornito a più riprese dal Governo. Nelle casse del Comune di Alessandria, infatti, sono arrivati 207mila euro a fine luglio e altri 21.500 di conguaglio, più un ulteriore contributo Tosap di 75mila euro e 96.350 proprio per il commercio ambulante. Ma di cosa stiamo parlando?".