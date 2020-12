Strada Maggiora, approvato il piano per la messa in sicurezza

ACQUI TERME - La Giunta penta-stellata ha approvato il progetto per la messa in sicurezza della strada comunale della Maggiora, una delle zone colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2019. «Il servizio di progettazione è stato realizzato dallo studio Genova di Acqui Terme, che si occuperà anche del coordinamento della sicurezza - spiegano da Palazzo Levi - Gli interventi da effettuare consistono nella realizzazione di manufatti di contenimento di sottoscarpa in cemento armato dotati di micropali in fondazione pari a circa 1,7 metri, che comporteranno un incremento delle banchine stradali pari a circa mezzo metro».

Spiegano i tecnici che a completamento lungo il limite di valle della carreggiata, verrà installata una barriera stradale e al piede della scarpata verrà ripristinato il deflusso di un preesistente fosso colatore. Gli interventi costeranno complessivamente 90 mila euro, di cui 60 mila euro finanziati da contributo regionale e 30 mila euro da un contributo comunale.

«Si tratta – ha evidenziato il vicesindaco Paolo Mighetti – di interventi importanti e molto attesi dalle comunità che vivono nella zona. Sono stati notevoli i danni che l’alluvione del novembre 2019 ha inflitto al nostro territorio, parliamo di circa 4 milioni di euro. Inizialmente abbiamo rapidamente effettuato i lavori per rimettere a posto la viabilità cittadina pesantemente danneggiata grazie alle coperture comunali e i primi fondi del Governo. Ora stiamo proseguendo i lavori in base all’ordine di priorità per una sistemazione definitiva, prevalentemente con l’ausilio dei fondi resi disponibili dalla tassa di scopo. In questo particolare caso, l’intervento viene finanziato anche grazie a un importante contributo della Regione Piemonte. Stiamo continuando a lavorare per andare incontro a tutte le esigenze del territorio, intervenendo su quelle che riteniamo essere le maggiori criticità».