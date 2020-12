Scout, Rover Scolte al lavoro per spalare la neve

OVADA - Ha senz’altro incuriosito l’attenzione dei passanti nel vedere domenica scorsa un gruppo di giovani spalare la neve in alcune zone della città. Si è trattato della Branca RS (Rover e Scolte) degli Scout Ovada 1, giovani di età compresa dai 16 ai 21 anni che nel loro primo momento comunitario del noviziato hanno voluto vivere un’esperienza concreta di servizio. Così il gruppo guardandosi intorno e pensando ad un qualcosa di utile in questo momento ha programmato di spalare la neve in alcuni marciapiedi strategici della città. Come ci racconta uno dei capi è stato importante raccogliere nei giovani l’entusiasmo di poterlo fare, mentre altri coetanei girovagano a vuoto per la città. Le zone interessate sono stati i viali della Piazza Rossa, Via Mons. Cavanna (la strada che conduce alla posta) e una parte di Corso Saracco.