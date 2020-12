Si rompe una tubatura in via d'Azeglio: cambia la viabilità nel centro storico

CASALE - Chiusa al traffico via Massimo d’Azeglio per permettere all’Amc di ripristinare il guasto alla rete idrica verificatosi ieri, martedì 8 dicembre. Per intervenire, quindi, l’intera strada sarà interdetta al traffico veicolare fino al termine dei lavori, previsti, salvo inconvenienti, per il pomeriggio di venerdì 11 dicembre.

Una chiusura che prevede, di conseguenza, alcune modifiche alla viabilità nella zona: chi proviene da via Alessandria dovrà proseguire in via Balbo, per poi uscire in via Roma. Il senso unico di via Balbo, infatti, sarà invertito per tutta la durata della chiusura di via Massimo d’Azeglio, diventando percorribile nella direzione via Alessandria – via Roma.