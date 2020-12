Dal Cern al Ciampini l'esperimento che ricrea il Big Bang

NOVI LIGURE — In diretta dal Cern di Ginevra per i ragazzi dell’istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure: domani, alle 11.00, Paola Catapano sarà in streaming sul canale Youtube della scuola. Catapano dirige le produzioni audiovisive del prestigioso istituto di ricerca.

La giornalista presenterà “Alice”, uno dei quattro esperimenti che studiano il plasma quark gluonico con un gigantesco acceleratore di particelle. Costruito a 60 metri di profondità, si occupa studiare le condizioni della materia subito dopo l’esplosione del Big Bang. Nell’esperimento sono coinvolti più di mille scienziati e anche gli studenti del Ciampini-Boccardo potranno “entrare”, seppur a distanza, nel cuore dell’acceleratore: un esperimento davvero speciale che studia le collisioni tra i nuclei atomici, con temperature che superano di 100 mila volte quella solare. Un ritorno all’universo primordiale insomma, che punta a ricreare il microsecondo dopo l’esplosione del Big Bang: un racconto in grado di tenere tutti con il fiato sospeso.

Dopo un’iniziale carriera come interprete, Paolo Catapano ha ottenuto un master in giornalismo scientifico e ha realizzato reportage e documentari scientifici per la televisione e diverse testate specializzate. Ha esordito come scrittrice con la serie “Minidarwin”, libri per bambini sull’evoluzione darwiniana. A gennaio uscirà il suo ultimo libro, “Il lungo viaggio delle onde gravitazionali”.

Ha inoltre partecipato e documentato spedizioni scientifiche in luoghi estremi, dall’Antartide all’Artico, il deserto del Sahara e di Atacama, le Isole Galapagos e la foresta amazzonica. Nel 2018, in occasione del 90esimo anniversario della spedizione polare del Dirigibile Italia, ha raggiunto in barca a vela la banchisa polare con la spedizione scientifica da lei ideata, Polarquest.