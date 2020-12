Molto probabile lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato di Casale

CASALE - Manca solo l'ufficialità (prevista per domani) del passaggio del Piemonte a "zona gialla" che permetterà al mercatino dell'antiquariato di Casale di svolgersi regolarmente domenica 13 dicembre. Sarà quindi consentito l’accesso al mercatino anche ai visitatori provenienti da altri comuni e dalla Lombardia che dovrebbe assumere lo stesso status.

Verranno ovviamente attuate tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza. Il rispetto delle condizioni sarà facilitato dal fatto che il mercatino si svolgerà all'aperto ma in uno spazio protetto e isolato come quello del mercato Pavia, dove è quindi possibile verificare il numero degli ingressi ed evitare l'affollamento interno.

L’orario d’ingresso al pubblico sarà dalle 8.30 alle 17. Entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da piazza Castello. Obbligo di mascherina per i visitatori e il controllo avverrà grazie ai volontari dell'Aisa, l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, e alla Polizia Municipale di Casale. L'ingresso sarà contingentato per non superare la densità massima consentita nello spazio.