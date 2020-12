Morano: l'incidente stradale coinvolge il mezzo di soccorso, feriti medico e infermiera

MORANO PO - Un mezzo di soccorso del 118 di Trino è stato coinvolto in un incidente pochi minuti fa lungo la Sp 31bis (all'altezza del cavalcavia per Morano Po) mentre era impegnato nel soccorso dei coinvolti in un diverso sinistro stradale.

A seguito dell'impatto sono rimasti feriti un'infermiera e un medico, trasportati in codice giallo all'ospedale di Casale Monferrato.