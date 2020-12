Oddone e i progetti per Valenza

VALENZA - La curva dei contagi si sta abbassando anche a Valenza, dove i problemi sembrano rientrare, a poco a poco. Lo assicura il sindaco Maurizio Oddone che, al "Piccolo", racconta i suoi primi due mesi alla guida di Palazzo Pellizzari. L'orgoglio valenzano da riscoprire, i progetti (piscina, ponte ferrovia, via Solferino...), la sanità, ma anche frecciate a precedessori e avversari politici: in tutto in un'intervista... a ruota libera. Domani, in edicola.