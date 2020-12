Addio al professor Moderato, castellazzese di adozione

CASTELLAZZO - Milanese, ma molto legato a Castellazzo, dove stava lavorando al progetto di un centro diurno per le persone autistiche: Lucio Moderato si è spento in ospedale, dove era ricoverato, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni per la positività al covid. 65 anni, psicologo e psicoterapeuta, Moderato ha dedicato la sua vita all'autismo, docente all'Università Cattolica e direttore dei servizi innovativi per l'autismo alla Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone.

Moderato ha collaborato prima con l'associazione Andeira, responsabile e relatore dei due corsi di formazione destinati a operatori, insegnanti e famiglie, e poi con la nuova realtà, 'Insieme per l'autismo', in un ciclo di incontri organizzato lo scorso anno.

Era vicepresidente della cooperativa 'Il cavaliere azzurro', che ha sede in paese, di cui è presidente Giuseppe Ravetti, che negli ultimi mesi ha lavorato alla nuova realtà a Castellazzo. "Lascia un vuoto enorme - sottolinea Ravetti - è stato un maestro per tanti di noi, ci ha insegnato la strada dell'inclusione. Il centro diurno nascerà come avrebbe voluto Lucio Moderato".