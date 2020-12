"I produttori fuori dall'Enoteca": tartufo protagonista del terzo appuntamento

OVADA - Dicono gli esperti che quella in corso è l’annata migliore per assaggiare il tartufo. L’umidità delle ultime settimane ne dovrebbe aver favorito la nascita, la situazione che stiamo vivendo ha calmierato prezzi che negli ultimi anni stavano diventando proibitivi per molti. Anche per questo motivo il prezioso frutto della nostra terra sarà tra i protagonisti del terzo appuntamento con “I produttori fuori dell’Enoteca”, il piccolo mercato dei vini locali creato dall’ente di promozione e in programma ogni sabato accanto alla sede istituzionale.

Saranno sei le aziende che stamattina, sabato 12 dicembre, fra le ore 9.00 e le 13.00, presenteranno i loro prodotti in via Torino, all'altezza di Palazzo Delfino. Nell’elenco, alcune delle realtà più consolidate e conosciute del nostro territorio. Si tratta delle ovadesi Tenuta Gaggino e Castello di Grillano, della Cantina di Mantovana, di Ca’ Bensi (Tagliolo), La Piria (Rocca Grimalda), Cascina Belvedere (Mornese). Le realtà coinvolte presenteranno la miglior produzione in un viaggio enogastronomico che proprio nel connubio con il tartufo bianco trova una delle sue migliori espressioni.

Prosegue intanto, dopo l’esordio incoraggiante, “Ovada docg, il nostro vino”, l’iniziativa realizzata dal Comune di Ovada in collaborazione con i ristoranti della città. Per ogni 30 euro di menù presso “L’Archivolto”, “Il Quartino DiVino”, “Da Pietro”, “La pignatta”, “Borgo di dentro” e “Al Geirino” una bottiglia di Ovada in regalo.