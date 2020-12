Il nuovo ponte sull'Erro posato per Natale?

MELAZZO - Tanti (e comprensibili) i timori dei cittadini melazzesi che non vedendo nessun operaio sul cantiere del ponte lungo la Sp225 si interrogavano sullo stato dei lavori. Preoccupazione condivisa dal sindaco Pier Luigi Pagliano che aveva chiesto lumi sugli organi di stampa. La Provincia, per bocca dell’ingegner Paolo Platania, aveva assicurato che l’attività del cantiere si era spostata ed era proseguita in officina e presto i melazzesi avrebbero potuto ammirare il risultato. E così è stato. Da ieri l’altro in una campagna vicina al sito è stata parcheggiata la struttura superiore che consentirà l’attraversamento sull’Erro. Giubilo dei residenti che sperano in una posa di ‘Natalino’ (così lo hanno ‘battezzato’) entro fine anno. Qualcuno però si è interrogato sulle sue dimensioni. Consentirà la circolazione contemporanea in entrambi i sensi di marcia o sarà ad accesso alternato come il precedente?