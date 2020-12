Questa sera la Virtual Open Night del Peano

TORTONA - Annunciata quasi un mese fa, è finalmente arrivata la 'Virtual Open Night' del Liceo Peano: questa sera in diretta sulla pagina Facebook dell'istituto dalle 19 alle 20 si terrà la presentazione online. La pandemia di coronavirus ha costretto il liceo Peano a ripensare, come molte altre attività, anche il proprio servizio di orientamento in modo da essere fruibile anche a distanza. L’offerta formativa del liceo e le attività caratterizzanti - ora visibili anche sul sito istituzionale insieme ai piani di studio - sono state proposte in formato video alle scuole medie. Gli studenti di terza media hanno avuto modo di farne conoscenza anche dalla partecipazione del liceo agli eventi online organizzati dagli istituti di scuola secondaria di primo grado del territorio.

La call conference di questa sera sarà quindi l’evento sostitutivo dell’Open Night, appuntamento frequentatissimo e molto apprezzato degli ultimi anni in cui la scuola apriva le proprie porte agli studenti prossimi all’iscrizione alle superiori e alle loro famiglie.

Questa volta la presentazione della scuola non può che essere virtuale, ma la possibilità di un confronto diretto supplirà almeno in parte questa mancanza: la Virtual Open Night, infatti, consentirà anche un confronto diretto con insegnanti di ciascun indirizzo che potranno dare risposta a dubbi e richieste specifiche.

L’evento youtube è la conclusione del percorso di presentazione e condivisione di materiale avviato con le medie e un segno tangibile del fatto che la scuola non si ferma: oltre alla didattica curricolare, che ora è a distanza, al Liceo continuano progetti e lavori di supporto come sportelli ed “help”.

Ma anche gli esami Ecdl, le certificazioni linguistiche, la partecipazione al Festival della Scienza, i progetti musicali e la costruzione di appuntamenti articolati come Bancarelle Scientifiche e Notte del Classico che arricchiscono l’offerta didattica e mantengono la percezione di consuetudine e normalità al lavoro di tutti.