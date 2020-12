Vivi Ovada, al telefono con Babbo Natale

OVADA - «Pronto chi è?» «Sono Babbo Natale». Il tradizionale colloquio sulle gambe del personaggio più amato dai bambini quest’anno sarà riproposto in chiave moderna e tecnologica. Due sabati in cui i più piccoli potranno consegnare idealmente la loro richiesta. Il primo appuntamento è previsto tra due giorni. Un collegamento così ambizioso finora non era ancora stato tentato.

Duplice occasione

Una video chiamata utilizzando Whatsapp. Barba candida e vestito bianco e rosso, il signore dei regali si collegherà direttamente da Rovaniemi. «Viviamo un momento particolare - spiega Manuela Nervi, coordinatrice dell’iniziativa per Vivi Ovada - che non consente l’organizzazione di un pomeriggio particolare. Abbiamo adottato questa soluzione. Babbo Natale converserà con ogni bambino prenotato (con l’ausilio dei genitori) per una decina di minuti». Si comincia alle 16.00, si finisce alle 18.00 di DOMENICA 13 e 20 dicembre. Lo spazio sarà prenotabile, direttamente su whatsapp al numero 347 23.96.959. «Per chi vorrà - prosegue Nervi - sarà possibile anche organizzare una consegna dell’anteprima del regalo, ovviamente con la collaborazione di papà e mamma». Un’iniziativa che prevede la sinergia di diverse attività impegnate nella sua realizzazione. Si tratta di Cool-Made Agency, Cr2 Produzioni, Euroservizi, Il Tesoro in soffitta, You Club.