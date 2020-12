CompriAmo a Valenza: la vetrofania esposta dai negozi della città

VALENZA - CompriAmo a Valenza (oltre ad essere un vero e proprio invito alla cittadinanza) è lo slogan presente nella vetrofania realizzata con il contributo dell’amministrazione comunale per sostenere il commercio cittadino.

«Una sessantina di vetrofanie sono già state distribuite ai negozianti della città che le stanno sistemando nelle loro vetrine – il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore al commercio Alessia Zaio – altre saranno disponibili su richiesta. È un modo, magari non grande, ma significativo per invitare a dare sostegno ad un settore tanto importante per il tessuto socio-economico della nostra comunità».