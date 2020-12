Da oggi i banchi anche in piazza Galluzzi

TORTONA - In tempo di emergenza, in via sperimentale e straordinaria, per ora e salvo novità fino al 15 gennaio, il mercato di piazza Milano si allarga in piazza Galluzzi (ex piazza stazione delle corriere) per offrire ai clienti una maggiore possibilità di distanziamento e quindi un servizio ancora più sicuro per approvvigionarsi all'aria aperta, scongiurando rischi di assembramenti, specie sotto le feste di Natale.

La fila dei banchi alimentari occupata dagli operatori di frutta e verdura, ma non solo, si sposta nella metà di piazza Galluzzi adiacente a piazza Milano, creando un ulteriore lato dell'area mercatale dedicato ai prodotti alimentari (insieme a quello adiacente a corso Repubblica, che rimane) consentendo così anche ai banchi di prodotti non alimentari di traslare di qualche metro rispetto all'ordinario posizionamento per usufruire di corsie per la clientela più ampie e con maggior spazio per i clienti in attesa.

Un segnale che l'amministrazione comunale intende dare alla città per ribadire l'attenzione alla salute dei clienti e dei cittadini, garantendo a tutti gli operatori commerciali la continuità operativa nelle migliori condizioni possibili e la possibilità di operare fronteggiando l'incremento di presenze che si attende per le festività natalizie. Un sacrificio chiesto in particolare ad alcuni operatori che l’amministrazione è certa collaboreranno fattivamente per fornire ai loro clienti un servizio sempre migliore anche in tempi così difficili.