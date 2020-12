Arriva il distributore d'acqua

VOLPEDO - La collocazione non è casuale: messo a fianco della storica fontana del Beato Giovannino - anch'essa peraltro ristrutturata e rimessa in funzione grazie al lavoro di due volontari a inizio novembre scorso - il distributore d'acqua potabile potrà godere di una posizione privilegiata.

In questi giorni infatti si stanno ultimando i lavori per rendere funzionante la 'casa dell'acqua' di Volpedo: erogherà acqua microfiltrata di alta qualità direttamente dall'acquedotto permettendo anche di scegliere se liscia o gassata. Un passo avanti verso un futuro con sempre meno rifiuti, visto che sarà sufficiente riutilizzare i propri contenitori e pagare un piccolo contributo per ogni litro di acqua prelevato attraverso tessere ricaricabili come già accade in molti altri centri della zona.