"Bravi, siamo stati sempre aggrappati al risultato"

ALESSANDRIA - Serviva questa Alessandria. Magari non bella, ma squadra di categoria contro una delle rivali dirette. Perché anche la Juventus Under 23 vuole vincere il campionato e batterla (seconda sconfitta con Zauli in panchina, una rarità visto che con il tecnico al suo posto sono arrivati sei successi) e questo è un sorpasso che può, e deve, significare tanto.

Lo sa anche Gregucci. "Una partita dura contro una squadra forte. I miei ragazzi sono stati abbastanza solidi, abbastanza compatti. Hanno dimostrato, sempre, la voglia di essere aggressivi e aggrappati al risultato. I complimenti li faccio anche all'avversario: l'ho detto a Zauli, la Juve ha qualità e ha giovani molto interessanti. Ai miei dico che sono stati molto bravi nelle letture delle situazioni".

Possiamo migliorare nella getione della palla. Ma tutti hanno lottato, bene, dal primo all'ultimo minuto"

Episodi decisivi

Un primo tempo in cui l'Alessandria non ha fatto giocare molto i bianconeri, una ripresa ad alta intensità, da una parte e dall'altra. In tanto equilibrio gli episodi spesso sono decisivi: noi siamo stati anche un po' fortunati, perché la Juve ha colpito la traversa e noi abbiamo segnato. Siamo stati attenti nella gestione della palla: concentrati, applicati, sul pezzo, nei frangenti in cui bisognava tener duro lo abbiamo fatto. L'atteggiamento mi è piaciuto, possiamo migliorare molto, però i miei ragazzi hanno voluto questo risultato e hanno lottato, tutti, dal primo all'ultimo minuto".

Eusepi sta bene

Il cambio al 45' della ripresa di Eusepi è stata solo una mossa per prendere tempo? Perché uscendo dal campo è sembrato toccarsi la coscia."Nessun problema: la sostituzione è stata fatta per far respirare la squadra e metterci bene a posto. Il calcio ci insegna a non perdere, per un solo istante, l'attenzione e il controllo. Sicuramente era un po' stanco, ha sgobbato duro per la squadra, ma tendo a escludere complicazioni". Il cambio di Scognamillo? "In una partita come questa la gestione di un cartellino giallo poteva essere pericoloso".