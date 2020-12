Inaugurata la fermata dello Zurigo-Tortona

TORTONA - Un pizzico di ritardo per farsi aspettare come una primadonna: l'Eurocity Zurigo-Genova delle ferrovie svizzere ha completato la prima fermata a Tortona oggi poco dopo l'una del pomeriggio di fronte a un folto pubblico di autorità. Uno scambio di doni fra il sindaco Federico Chiodi in rappresentanza del Comune di Tortona e il capotreno ha suggellato l'avvio della linea ferroviaria che collega direttamente con la Svizzera e che in futuro potrebbe diventare un canale privilegiato di comunicazione per gli abitanti di Tortona.