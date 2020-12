Carolina, felice senza corona

ALESSANDRIA - "Non sono Miss Italia, ma me ne torno da Roma davvero felice". Carolina Basso, 22 anni di Viguzzolo, è euforica, anche senza la corona. Oggi, nella Capitale, si è svolta la finalissima del celebre concorso: una versione anomala, con meno protagoniste del solito e senza diretta televisiva (solo social), ma tradizionale inno alla bellezza, abbinata a doti dialettiche e culturali delle ragazze.

"Generalmente sono più impacciata, invece stavolta mi sono proprio sentita a mio agio sono soddisfatta di me stessa e di come mi sono raccontata: va benissimo così" dice Carolina, che fa la social media manager e studia Veterinaria, e che è andata in finale dopo avere vinto il titolo di Miss Piemonte.

Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, 19 anni, che a settembre venne proclamata Miss Roma. Sul podio, Beatrice Scolletta e Alice Leone.