Fortitudo a testa alta con la corazzata

RIMINI - Un'altra prova da squadra vera. Ancora senza vittoria per Fortitudo Alssandria, che torna da Rimini ancora a quota 0, ma con ulteriore crescita del gruppo. Vince RivieraBanca, 78-69, e i 9 punti di differenza alla sirena maturano tutti nell'ultimo quarto, dopo 30' in equilibrio, nonostante De Paoli fuori causa, Oliviero non utilizzabile per problami di tesseramento, Dal Maso non ancora recuperato al 100 per cento dalla leggera distorsione alla caviglia e Apuzzo che in allenamento ha rimediato una botta al ginocchio e che ha giocato solo 19 minuti, ma a mezzo servizio.

Punto a punto nel primo quarto, 21-21, Rimini prova a scappare nel secondo parziale, 43-34 all'intervallo lungo, ma la squadra di coach Claudio Vandoni è dentro bene il match con la testa e le soluzioni di gioco, e con un terzo tempo da manuale recupera lo svantaggio e dopo 30' è 52-52.

Nell'ultimo parziale, però, qualche varco in più concesso in fase difensiva, i pochi rimbalzi, soprattutto in difesa, permettono ai padroni di casa di scavare un piccolo solco, questa olta non più colmato, 78-69. Ancora una volta Guaccio mvp dlla Fortitudo, 18 punti e 8 rimbalzi. Sotto le plance è solido anche Dal Maso (9 rimbalzi), che segna però poco (6 punti), Bracchi molto più sicuro rspetto alle prime due uscite e autore di 13 punti, in evidenza anche Valle, con 8.

Rimini - Fortitudo Alessandria 78-69

(21-21, 43-34, 52-52)

Rimini: Simoncelli 16, Broglia 5, Crow 20, Bedetti 9, Rinaldi 9, Ambrosin 2, Moffa 8, F.Rossi 9, Riva. Ne: Semprini, D.Rossi.

Fortitudo: Ferri 12, Giancarli 12, Apuzzo, Dal Maso 6, Bracchi 13, Guaccio 18, Valle 8. Ne: Paglia, Sacco