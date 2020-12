Segnali incoraggianti dall'Acquese: comuni "Covid free" in aumento

ACQUI TERME - Nel corso del week end è calato di una decina di unità il numero dei positivi al test Covid 19 su tutto il territorio acquese, ora sono circa 190 i contagi accertati (dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

All'ospedale 'Galliano' situazione pressoché stabile già da alcune settimane. In base ai dati forniti dall'Asl, alla mattinata di ieri, domenica 13, si registravano 40 pazienti Covid ricoverati nel nosocomio acquese, 6 di questi in terapia intensiva e 2 in attesa dei risultati del tampone. Scendono a 9, invece, i positivi degenti a Villa Igea con sintomi di media o bassa intensità. La Rsa 'Monsignor Capra' ospita invece ancora una dozzina di pazienti nel reparto speciale isolato dal resto della struttura.

Nei Comuni

In base ai dati pubblicati sul sito della Regione, ad Acqui Terme sono ora un'ottantina i domiciliati positivi. Un calo lento ma costante si registra anche a Cassine, dove alle 18.30 di ieri si contavano 21 casi accertati. Strevi è ora il terzo comune del territorio per numero di positività, 12 in tutto, seguono Alice Bel Colle e Visone con 8. A Bistagno sarebbero al momento 4 i positivi, così come nel vicino comune di Terzo e in quelli di Prasco e Ponzone. A Rivalta Bormida, secondo l'Unità di crisi, si conterebbe al momento un solo caso di Covid 19.

In aumento i paesi "covid free", alla mattinata di ieri Castelletto d'Erro, Denice, Grognardo, Malvicino, Orsara Bormida e Pareto.