Turchino: oggi il sopralluogo tecnico sulla 456

OVADA - E' in programma nella giornata di oggi il sopralluogo tecnico che dovrà definire il destino immediato della strada 456 del Turchino. Per ora l'arteria di confine rimane chiusa al traffico in attesa di capire entità e ripercussioni delle infiltrazioni d'acqua sul fronte franoso che incombe sulla frazione Gnocchetto. Nella migliore delle ipotesi, ora che le barre di cemento sono state rimosse, potrebbe essere ripristinato il quadro precedente: apertura condizionata alla diramazione di specifici messaggi di allerta meteo. Nel frattempo prende corpo l'ipotesi caldeggiata negli ultimi giorni di un intervento di Anas precedente alla definizione dell'iter di passaggio dalla strada. I passi sono stati indicati dai vertici dell'Unione Comuni Valli Stura Orba e Leira, il più importante è la firma dell'apposita convenzione tra Provincia e Anas