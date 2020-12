Una foto e un hashtag per aiutare la mensa della Caritas

ACQUI TERME - Un hashtag per sostenere la Mensa della Fraternità. Durante l'emergenza epidemica enorme è stato il contributo offerto dal servizio della Caritas gestito dalla cooperativa CrescereInsieme. Nei mesi di marzo e aprile, infatti, sono stati circa 200 in media i pasti giornalieri preparati e consegnati a domicilio dai volontari delle varie associazioni del territorio. Nei mesi estivi, poi, nella sede di via Cassino hanno continuato a beneficiare del servizio circa 130 persone al giorno.

Ora, per il periodo delle feste natalizie, la Caritas chiede agli acquesi un piccolo contributo per consentire all'ente caritatevole di continuare ad assicurare un pasto caldo a chi ne ha più bisogno. Una foto della propria tavola con un simbolico piatto vuoto riservato all'ospite meno fortunato che anche nel periodo di Natale dovrà rivolgersi alla Mensa della Fraternità per un pranzo o una cena in compagnia. All'immagine basta accompagnare l'hashtag #amensanchio condividendo poi sui social.

La gara di solidarietà è sostenuta dal Lions Club Acqui Terme Host, dalla cooperativa CrescereInsieme, dalla Caritas e dall'associazione 'Monsignor Galliano'.

Ovviamente, foto e hashtag sono solo il modo più veloce per diffondere l'iniziativa, che potrà essere però concretizzata con una donazione in denaro o in generi alimentari da destinare alla mensa acquese.

Per le donazioni in denaro si dovrà specificare la causale "in favore della Mensa di Fraternità" utilizzando uno dei seguenti Iban: IT 87 j 06085 47940 000000021028 intestato a Crescereinsieme Scs Onlus; oppure IT 53 R 03069 09606 100000 155811 intestato a A.M.G.G. Ass. Mensa Mons. G. Galliano.

Per donare generi alimentari di prima necessità basterà portarli direttamente in mensa in via Scati 6 ad Acqui dopo aver telefonato al cuoco Fabio al 377 5183090.