Acquese: salgono a 8 i comuni "Covid free", positività ancora in calo

ACQUI TERME - Ancora buone notizie (con tutte le dovute cautele del caso) dai comuni dell'Acquese: il bollettino dell'Unità di crisi delle 18.30 di ieri, martedì 15, dice che le positività accertate su tutto il territorio sono al momento circa 160 (dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Predosa, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda e Trisobbio).

All'ospedale 'Galliano' sono ora ricoverate 33 persone positive al test, 4 di queste degenti in terapia intensiva e 2 in attesa dei risultati del tampone. Nelle strutture private di Villa Igea e della Rsa 'Monsignor Capra' ospitano rispettivamente 10 pazienti con sintomi di media o bassa intensità e 15 in post degenza.

Nei comuni

Ad Acqui Terme sono scesi a 70 i casi accertati tra i cittadini termali, numeri in progressivo miglioramento anche a Cassine, dove al momento si contano 18 positività. A Strevi restano 12 i domiciliati contagiati, 8 a Visone, 7 a Melazzo. In tutti gli altri comuni i casi non superano le 4-5 unità.

Salgono intanto a 7 i comuni "covid free": Orsara Bormida, Castelletto d'Erro, Grognardo, Denice, Ponti, Malvicino, Montechiaro e Pareto.