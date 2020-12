Di Damiani i gioielli dei Gazzetta Sports Awards

MILANO - Anche quest’anno la Maison Damiani è stata il partner d’eccezione dei Gazzetta Sports Awards e per questo prestigioso evento sportivo ha realizzato gli ambitissimi premi: trofei unici nel loro genere che interpretano il simbolo dei Gazzetta Awards e sono caratterizzati dall’iconica texture Metropolitan firmata Damiani.



I vincitori del trofeo si sono distinti delle varie discipline sportive e nel fair play anche fuori dal campo, sono stati selezionati tramite una piattaforma digitale di voting e sono stati premiati durante la Cerimony Night che si è tenuta lunedì sera a Milano.

Durante la serata, Giorgio Damiani, Vicepresidente del Gruppo Damiani, ha premiato personalmente la leggenda dello sport Zlatan Ibrahimović: «È per me un grande piacere premiare, con una creazione Damiani, Zlatan Ibrahimović: un campione che ha segnato la storia del Calcio ed è apprezzato e riconosciuto per il suo grande carisma e la sua tecnica indiscussa».