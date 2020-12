A Valenza prosegue senza sosta il corso da estetista del For.Al

VALENZA - Procedono con successo a Valenza, nella sede dell’agenzia formativa For.Al “Vincenzo Melchiorre”, le lezioni del corso biennale di qualifica professionale a “operatore del benessere – estetista”, rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni in possesso di crediti in ingresso acquisiti in precedenti esperienze di istruzione, formazione e lavoro.

Gli allievi, al termine del percorso formativo, saranno in grado di gestire l’accoglienza e assistenza del cliente oltre che la pianificazione e organizzazione del proprio lavoro e il trattamento estetico in tutti i suoi aspetti.

Gli argomenti specifici trattati durante il corso prevendono elementi di anatomia, fisiologia e cosmetologia, la normativa di igiene e sicurezza del settore, le tecniche promozionali e gestionali dell’attività artigianale, tecnologia delle apparecchiature e laboratorio di cure estetiche.

«Le nostre giovani aspiranti estetiste - commenta Veronica Porro, direttore generale For.Al – hanno l’opportunità di poter seguire la formazione pratica di laboratorio in presenza per acquisire tutte le abilità necessarie alla loro futura professione».